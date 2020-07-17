Beyaz Saray: Okullar güz döneminde yüz yüze eğitim vermeli; bilim bunun önünde durmamalı

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Beyaz Saray, güz döneminde okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceğine karar verecek mercinin bilim insanları olmaması gerektiğini savundu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, dün düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın okulların güz döneminde yüz yüze eğitim yapmasını istediğini bir kez daha bildirdi.

McEnany, "Tekrar açılması derken Başkan okulların tam anlamıyla açılmasını istiyor. Çocuklar her gün okula gidebilsin istiyor" dedi.

McEnany, bu talebi dile getirdikten sonra, "Bilim, bunun önünde durmamalı" ifadelerini kullandı ve kısa süre içinde ekledi; "Bilim bu konuda bizim tarafımızda".

Basın sözcüsünün sözleri ABD'de büyük tepki topladı. Cumhuriyetçiler tarafından kurulan Trump karşıtı siyasi eylem komitesi Lincoln Project, McEnany'nin sözlerini içeren bir haberi paylaşarak, "Temmuz'a kadar sürdü, ancak Trump seçim kampanyası sonunda 2020 sloganını buldu" yazdı.

Birçok uzman ve yetkili, ABD'nin çeşitli noktalarında Koronavirüs salgını hız kazanmaya devam ederken güz döneminde yüz yüze eğitim yapılmasının bulaş riskini ciddi anlamda arttıracağını düşünüyor. Ülkede çeşit okul bölgeleri şimdiden pandemi nedeniyle güz döneminde internet üzerinden eğitim vereceğini duyurdu.