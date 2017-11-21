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Dünya

Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush görevden uzaklaştırıldı

Thrush'ın alkol sorunu olduğu ve madde bağımlılığı programına katıldığı belirtildi

21 Kasım 2017 03:38

New York Times (NYT) gazetesi, hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine soruşturma başlatılan Beyaz Saray muhabiri Glenn Thrush'un (50) görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Gazeteden yapılan yazılı açıklamada, Thrush'ın, taciz iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırıldığı duyurulurken ilgili iddiaların "çok kaygı verici olduğu" kaydedildi.

Amerikan Vox dergisine konuşan bir gazeteci, Politico adlı haber sitesine çalıştıkları dönemde Thrush'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmiş Amerikan medyasında ses getiren iddianın hemen ardından iki farklı kadın daha Thrush'ın kendilerine cinsel tacizde bulundukları iddiasını gündeme getirmişti.

Söz konusu iddiaları ciddiye aldıklarını ve soruşturma boyunca Thrush'ın görevinden uzaklaştırıldığını kaydeden NYT, 2016'da muhabiri kadrosuna katmış ve Beyaz Saray'da görevlendirmişti.

Uzun süredir alkol sorunu olduğu ve bu konuda destek aldığı bildirilen Thrush'ın ayrıca madde bağımlılığı programına da katıldığı ifade edilmişti.

 

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