Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Fauci: ABD genelinde 'evde kal' emri verilmeli

T24 Dış haberler

ABD'nin Koronavirüs'le mücadelede en yetkili isimlerinden Dr. Anthony Fauci, ülkede federal boyutta bir "evde kalma" emri verilmesi gerektiğini ifade etti.

CNN'in Town Hall programına konuk olan Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Fauci, federal boyutta "evde kalma" emri verilmesiyle ilgili olarak, "Bunun neden yapılmadığını anlamıyorum. Federal kararlar ile eyalet yetkileri hakkındaki tartışmadan bahsetmek istemiyoru. Ancak şu anda ülkenin durumuna baktığında bu kararı neden almıyoruz anlamıyorum. Gerçekten bu yönde karar vermeliyiz" dedi.

ABD Başkanı Trump, şu ana kadar bu fikre eyaletlerdeki vaka sayısı farklı olduğu için sıcak yaklaşmadı ve "eyaletlere hareket alanı bırakılması gerektiğini" söyledi.

Florida'nın eyalet çapında zorunlu durumlar haricinde evden çıkmayı yasaklamasının ardından konuşan Trump, "Eyaletler farklı ve Vali DeSantis'in bu yönde karar verdiğini anlıyorum. Ancak bazı eyaletlerde durum farklı. Pek problem yaşamayan eyaletler de var" dedi.

Şu anda en çok Koronavirüs vakası görülen ülke konumunda olan ABD'de 245 binden fazla kişide Covid-19 tespit edilirken, 6 binden fazla hasta da hayatını kaybetti.