"Beyaz Saray, Koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet hakkını kaldırmayı gündemine aldı"

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Beyaz Saray'ın gelişmekte olan ülkelerden gelen talep ve Kongre'nin ilerici kanadından yasa koyucuların desteğiyle, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı geliştirilen aşılardan fikri mülkiyet haklarını geçici olarak kaldırmayı gündemine aldığı belirtildi.

CNBC'de yer alan habere göre, konuyla ilgili bilgisi olan üç kaynak, Beyaz Saray'ın Koronavirüs aşılarından fikri mülkiyet haklarını kaldırmayı gündemine aldığını söyledi. Söz konusu adımın Covid-19'a karşı tüm tıbbi teknolojiler için geçerli olabileceği belirtildi.

Beyaz Saray'ın aşılar üzerinde fikri mülkiyet haklarının kaldırılması için 22 Mart'ta bir toplantı yaptığı ancak henüz bir karara varılmadığı belirtildi.

Güney Afrika ve Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü'ne resmi bir başvuruda bulunarak pandemi sonlanana kadar aşılar üzerinde fikri mülkiyet korumasının kaldırılmasını istemişti.

Beyaz Saray'ın bu adımı atması durumunda başka ülkelerin varolan aşıların aynısını üretme şansı olacak. ABD şu ana kadar Pfizer ve BioNTech'in aşısı, Moderna'nın aşısı ve Johnson&Johnson'ın kullanımına onay verdi.

ABD ve çok sayıda gelişmiş ülkede Koronavirüs aşılama programları ilerlerken yoksul ülkelerin aşıya yeterli derecede ulaşamaması son günlerde tartışma konusu olmuştu.