Beyaz Saray, Kahire Büyükelçisi Patterson'a sahip çıktı

Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney, günlük basın brifinginde bir soru üzerine, ABD'nin Kahire Büyükelçisi Anne Patterson'ın ABD Başkanı Barack Obama'nın tam güvenine sahip olduğunu ve onun Mısır'da ABD'nin çıkarlarının etkili bir savunucusu olduğuna inandığını söyledi.

Carney, "Patterson mükemmel bir diplomat. Mısır ve Pakistan öncesinde de çok çeşitli görev noktalarında hayranlık uyandıracak hizmetlerde bulundu. Harika bir iş çıkarıyor" dedi.

Patterson, 18 Haziran'da yaptığı bir konuşmada, "sokak protestolarının seçimlerden daha iyi netice vereceğinden derin şüpheleri" olduğunu belirtmişti. Büyükelçi Patterson, ABD'nin, Mısır'da seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler ile ilişkisinin gerekli olduğunu, çünkü bu grubun demokratik yoldan seçilmiş Mısır hükümetinin bir parçası olduğunu kaydetmişti. Bu sözler, hem ABD'de Obama yönetiminin Mısır politikasını eleştiren çevrelerin, özellikle de Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerinin hem de Mısırlı bazı muhalefet liderlerinin tepkisini çekmişti. Mısırlı muhalefet liderleri, Patterson'ı, Mısır'ın içişlerine karışmakla suçlamışlardı.

Carney, Patterson'ın, Mısır hükümetiyle diyalog kurarak taraf seçtiği şeklindeki fikirleri reddederek, bunun, "büyükelçilerin fonksiyonlarını anlamamak" anlamına geldiğini belirtti.

Sözcü Carney, "Büyükelçi Patterson tabii ki, Mursi'nin cumhurbaşkanlığındaki yönetimle temas kurdu. Bu onun işinin bir parçası. Şimdi de iktidardaki yetkililerle temas kuruyor ve bundan sonra da, demokratik yoldan seçilmiş bir sonraki sivil hükümet olacağını umduğumuz hükümetle temas kuracak. Patterson alanında uzman ve üst düzey yeteneğe sahip bir diplomat" diye konuştu.