Beyaz Saray: Joseph Votel'ın darbeyi desteklediği iddiaları tamamen asılsız

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz, CENTCOM komutanı Joseph Votel’ın Türkiye’deki darbe girişimiyle ilgisi bulunduğu veya darbeyi desteklediğine dair iddianın “tamamen asılsız” olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Schultz, günlük basın toplantısında, 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasında yaşayan gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Schultz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini ve demokratik kurumları desteklediklerine dair defalarca açıklamada bulunduklarını belirterek, şunları söyledi: “ABD’nin darbe girişiminin ardında bulunduğuna veya darbeyle ilgisi veya bundan bilgisi olduğuna dair herhangi bir spekülasyon tamamen asılsızdır. Herhangi bir spekülasyonu reddediyoruz. Başkan’ın cuma günü dediği gibi bu spekülasyon bizim Türkiye ile olan ilişkimizin etkilenmesine katkı sunar. Şu anda Türkiye ile yakın bir ilişkimiz var.”

“Başkan Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yakın bir müttefik olarak görüyor.” diyen Schultz, "Başkan Obama’nın, Türk hükümetinin yaptıklarını kabul edilemez olarak görüp görmediğinin" sorulması üzerine ise “Türk hükümeti, yüzlerce ölünün olduğu ve kamu binalarının hasar gördüğü şiddet içeren bir darbe girişimiyle neredeyse devriliyordu. Dolayısıyla onların bu durumdan kurtulmasının biraz zaman alacak olması anlaşılabilir.” yanıtını verdi.

Amerikalı gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine Schultz, ABD’li komutan Votel’ın Türkiye’deki darbe girişimiyle ilgisi bulunduğu veya darbeyi desteklediğine dair iddianın “tamamen asılsız” olduğunu yineleyerek “Bunun hiçbir kanıtı yok.” ifadesini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel’ın darbe girişimine ilişkin dünkü sözlerinin Türk yetkililerin sert tepkisini çektiğinin hatırlatılması üzerine Schultz, ABD’nin darbe girişimini “güçlü bir şekilde” birçok kez kınadığına dikkati çekti.

Gülen'in iadesi üzerinde ayrıntılı biçimde çalışma yapılacak

Schultz, Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin soruları da yanıtladı.

Türk hükümeti tarafından yapılan talebin uygun kanallar tarafından incelendiği bilgisini veren Schultz, “Üzerinde ayrıntılı biçimde çalışma yapacak spesifik kanallar var ve bu süreç şu anda işliyor.” dedi.