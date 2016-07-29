CENTCOM Komutanı: Türkiye’deki darbe girişimiyle ilgili olduğum iddiası asılsızdır

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, Türkiye’deki darbe girişimiyle herhangi bir ilişiği olduğuna dair iddiaların ‘talihsiz’ ve ‘tamamen gerçekdışı’ olduğunu söyledi.

Türkiye’nin uzun yıllardır olağandışı ve çok önemli bir partner olduğunu ifade eden Votel, IŞİD’e yönelik savaşta işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Aspen Güvenlik Forumu’nda konuşan CENTCOM Komutanı Votel, darbe girişiminin Türkiye’yle olan ‘mükemmel’ işbirliği ve birlikteliğe zarar vermesinden endişelendiğini kaydederek, Kaygılandığım ilk ve en önemli şey, (darbe girişiminin) birlikte yürüttüğümüz operasyonlara etkisi olacağı” ifadelerini kullanmıştı.

Votel, ABD’nin birlikte çalıştığı Türk yetkililer arasından darbe girişimi sonrasında gözaltına alınan kimse olup olmadığı sorusuna da “Evet, bazılarının hapiste olduğunu düşünüyorum” cevabını vermişti.