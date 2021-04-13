Beyaz Saray: İran'ın uranyum zenginleştirmesine yönelik provokatif açıklamasından endişeliyiz

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'nin, açıklamasına ilişkin Psaki, "İran'ın yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmelerine yönelik provokatif açıklamasını ciddiye alıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Üyesi ülkeler ve Almanya (P5+1) bu adıma karşı çıkmak için birleşmeli" ifadelerini kullandı.

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Psaki, İran'ın nükleer anlaşmanın tüm koşullarına geri dönmek için ortak bir hedef olduğunun altını çizerek, geçen hafta Viyana'da yapılan İran ile nükleer anlaşma görüşmelerine dolaylı olarak katıldıklarını ve bu görüşmelerin 'yapıcı' olduğuna inandıklarını aktardı.

"Diplomatik yolun, ilerlemek için tek yol olduğunu düşünüyoruz"

Viyana'daki görüşmelerin bu hafta devam etmesini beklediklerini vurgulayan Psaki, "Diplomatik yolun, ilerlemek için tek yol olduğunu düşünüyoruz. Diplomatik yol, bir sonuca ulaşmak için en iyi yol. Ama bu bizim endişelerimizi dile getirmekten kaçınacağımız anlamına gelmiyor. P5+1 ülkelerin de aynı endişelerini dile getirmeye davet ediyoruz" dedi.

Psaki, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yapılan saldırının arkasında İsrail'in olduğuna dair açıklamalar hakkında ise "Bu saldırının kaynağı ya da amacına yönelik şu anda ulaştığımız bir sonuç yok" dedi.