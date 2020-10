Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon, dolandırıcılık suçundan tutuklandı

Beyaz Saray'ın eski başstratejisti Steve Bannon, online bağış toplama dolandırıcılığı suçlamalarıyla tutuklandı.

Beyaz Saray'ın eski başstratejsti Bannon, "We Build the Wall" isimli internet kampanyasında bağışçıları dolandırmak suçlamasıyla tutuklandı. ABD New York Güney Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Bannon ve 3 ortağının bağışçıları "ABD'nin güney sınırında duvar inşa etmek için 25 milyon dolardan fazla toplanan" kampanyada dolandırdığı belirtildi.

İnternet üzerinden yapılan kampanyanın amacının ABD Başkanı Donald Trump'a Meksika sınırında duvar inşa etmek için yardımcı olmak olduğu iddia edildi. Ancak savcılar, Bannon ve ortaklarının bağışları kaçırdığını savundu.

Savcılar, Bannon ve ortaklarının "We Build The Wall" kampanyasının bağış fonundan binlerce dolar aldığını belirtti.

Steve Bannon, ABD Başkanı Trump'ın 2016 seçim kampanyasında aktif rol alıyordu.