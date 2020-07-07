"Beyaz Saray'ın en kaotik günlerinden gözlemler": Melania Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk günlerine danışmanlık yapan arkadaşı anı kitabı çıkarıyor

First Lady Melania Trump'a ABD Başkanı Donald Trump'ın seçildiği ilk dönem danışmanlık hizmeti veren Stephanie Winston Wolkoff, Melania Trump'la 15 yıllık arkadaşlığının detaylarını anlatan bir anı kitabı kaleme aldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Melania Trump'la uzun süredir arkadaş olan Wolkoff, Donald Trump 2016'da ABD Başkanı olarak seçildiğinde, First Lady'e bir süreliğine danışmanlık yaptı. Wolkoff, Melania Trump'a Beyaz Saray'daki geçiş sürecinde yardım etti.

Wolkoff'la ilgili Trump'ın 2017'deki göreve başlama törenini planlamaya yardım için kendi şirketinin 26 milyon dolar aldığı iddiaları ortaya çıkınca Şubat 2018'de görevine son verildi. Wolkoff o dönem şirketinin 1.62 milyon dolar aldığı ve ekip içinde bölündüğünü söyledi ve kendisine haksızlık yapıldığını savundu.

Wolkoff'un Melania Trump'la arkadaşlığını yazdığı kitap "Melania and Me" (Melania ve Ben) 1 Eylül'de satışa çıkacak. Kitapta Wolkoff'un Beyaz Saray'da ve Doğu Kanadı'nda geçen günleri aktarılacak.

Daily Beast'in aktardığına göre çıkmaya hazırlanan kitapla ilgili Google Books'ta yazıların bir tanıtım "Stephanie Winston Wilkoff'un Melania Trump'la 15 yıllık arkadaşlığı ve tarihin en kaotik Beyaz Saray'ından gözlemleri" ifadesi yer aldı.