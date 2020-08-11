Beyaz Saray'ın dışında silah patladı, Trump konuşmasının ortasında Gizli Servis tarafından medya odasından çıkarıldı

T24 Dış Haberler

ABD'de Gizli Servis, bir brifing düzenlendiği sırada Beyaz Saray'ın dışında ateş açılmasının ardından kürsüdeki Başkanı Donald Trump'ın sözleri ani bir şekilde kesti ve onu odadan çıkardı.

Trump birkaç dakika sonra medya odasına döndü ve dışarıda bir kişinin kolluk kuvvetleri tarafından vurulduğunu bildirdi. ABD lideri, vurulan kişinin de silahlı olduğunu düşündüklerini aktardı.

Trump, vurulan kişinin hastaneye kaldırıldığını ancak durumundan haberdar olmadığını ifade etti.

Olayın, Beyaz Saray arazisini çevreleyen çitlerin yakınlarında medyana geldiği bildirildi.

Gizli Servis kısa süre sonra kimsenin Beyaz Saray'a giremediğini ve Gizli Servis koruması altındaki hiç kimsenin süreç boyunca tehlike altında olmadığını açıkladı.

Trump, odadan çıkarılmadan önce medya odasının kapıları kısa süreliğine kilitlendi.

Trump'la beraber Hazine Bakanı Steve Mnuchin ile İdare ve Bütçe Ofisi Direktörü Russ Vought da odadan çıkarıldı.