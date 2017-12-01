Beyaz Saray iki muhabiri ilk kez Noel partisine davet etmedi

Hilal Sarı / İstanbul, 1 Aralık (DHA) – ABD’de Beyaz Saray tarafından her yıl düzenlenen ve birçok basın mensubunun davet edildiği Noel Partisi’ne, yıllardır davet edilmekte olan bir eşcinsel ve bir siyahi iki gazeteci bu yıl Noel Partisi’ne çağırılmadı.

ABD’nin en eski eşcinsel dergisi Washington Blade’in şef politika yazarı ve Beyaz Saray muhabiri Chris Johnso ve 20 yıldır bu etkinliğe davet edilen American Urban Radio Networks DC büro şefi April D Ryan davet edilmemelerinde siyasi bir amaç olduğunu iddia ediyor.

The Independent gazetesine konuşan Johnson son yedi yıldır bu etkinliğe katıldığını ve ilk başta sadece bir hata yapılmış olabileceğini vurgulayarak, “Beyaz Saray’a davet için mail attım fakat farklı yetkililer ve sözcülere aktarılarak oyalandım. Davet almadım ve neden olduğuna dair hiçbir açıklama yapılmadı” dedi. Johnson bunun Beyaz Saray basın toplantıları sırasında kendisine neredeyse hiçbir zaman söz vermeyen basın sözcüsünün tavrıyla tutarlı olduğunu söyledi ve “Son altı ayda sadece iki kez söz verdiler bana” dedi.

Johnson ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin eşcinselleri dışlayan politikaları kapsamında böyle bir karar alındığını düşündüğünü aktardı.

Siyahi Beyaz Saray muhabiri D Ryan ise Washington Post’a verdiği röportajda “Bence gözden kaçırmadılar. Sanırım beni sevmiyorlar. Nedeni ne bilmiyorum. Beni layık görmüyorlar heralde” dedi. D Ryan daha önce de Trump’ın Beyaz Sarayı’nda siyahi gazetecilerin “muhalif gazeteci” olarak görüldüğünü iddia etmişti.

Beyaz Saray iddialara yönelik henüz bir açıklama yapmadı. (Fotoğraflı)