Beyaz Saray Görev Gücü doktoru Trump'ın "Koronavirüs vakalarının yüzde 99'u tamamen zararsız" açıklamasına katılmadı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden Dr. Stephen Halm, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Koronavirüs vakalarının yüzde 99'u tamamen zararsız" cümlesini değerlendirirken katılıp katılmadığı sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınsa da ABD Hastalık ve Kontrol Merkezi'nin açıklamalarının dikkate alınmasını tavsiye etti.

CNN'de State of the Union programına konuk olan Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Stephen Halm'den Trump'ın "Koronavirüs vakalarının yüzde 99'u tamamen yararsız" cümlesini değerlendirmesi istendi. Dr. Halm, Koronavirüs'ten korunmak için yapılması gerekenleri sıraladığı yanıtta "Kimin doğru, kimin yanlış olduğu konusuna girmeyeceğim" dedi.

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Trump'ın açıklamalarını doğrulamayacak bir şekilde Koronavirüs vakalarının yüzde 35'inin asemptomatik olduğunu, hafif ya da orta semptom gösterenlerin hastalığı yayabileceğini açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü ise Koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 20'sinin oksijen desteği ve hastanede tedaviye ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Trump'ın açıklamalarını değerlendiren Hahn "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin açıklamalarına tamamen katılıyorum" dedi.

Hahn, "Beyaz Saray Görev Gücü'nün elindeki verilere bakarak konuştuğumda bu pandemi ciddiye alınması gereken bir sorun" dedi.