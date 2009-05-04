Beyaz Saray Facebook'ta

ABD Başkanı Barack Obama, bir yeniliğe daha imza atarak, Beyaz Saray’ı sanal âleme taşıdı.



Halkla ilişkilere ve teknolojiye çok önem veren Obama, Beyaz Saray’ı Facebook, Myspace, Twitter gibi popüler sitelere üye yaptı. İlk birkaç saat içerisinde üye sayısı binleri aşan Beyaz Saray, iletişime verdiği önem sayesinde Amerikalılardan takdir topladı.



Beyaz Saray bu sayede hem mesajlarını daha etkili ve hızlı bir şekilde geniş kitlelere ulaştırabilecek, hem de yönetimin politikaları hakkında tepkileri ilk ağızdan öğrenebilecek. Obama’nın kişisel Facebook profili ise, artık Demokratik Ulusal Komite tarafından yönetilecek

