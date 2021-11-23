Beyaz Saray doğruladı: 79 yaşındaki Biden, 2024'te tekrar aday olmayı planlıyor

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024'te Oval Ofis'te ikinci bir dönem için aday olacağını açıkladı.

79 yaşındaki Biden'ın görev onay oranının son aylarda düzenli olarak erimesi, Demokratlar arasında Biden'ın tekrar aday olmayacağı konusunda spekülasyonlara neden olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Biden tekrar aday olmayı planlıyor. Niyeti bu yönde" dedi.

Cumhuriyetçilerin Virginia'daki valilik seçimlerini kazanarak eyaleti ellerinden alması ve New Jersey'deki yarışın beklenenden çok daha yakın geçmesi, Demokratlar arasında endişeye sebep olmuştu.

The Washington Post, geçen haftalarda ABD liderinin çevresindekilere 2024'te tekrar aday olmayı planladığını söylediğini aktarmıştı.

Washington Post/ABC anketine göre Biden'ın görev onay oranı şu anda yüzde 40'ın biraz üzerinde. Today/Suffolk Üniversitesi anketine göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ise görev onay oranı yüzde 28'e kadar geriledi. Harris'in Biden'ın aday olmaması durumunda ön seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Biden, Kasım 2020 seçimlerinde Donald Trump'ı yendiğinde ABD'de göreve yeni başlayacak en yaşlı isim olmuştu. ABD vatandaşları bir daha sandığa gittiğinde, Biden'ın 82. doğum gününe 15 gün kalmış olacak.