Beyaz Saray Danışmanı: Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın G7 sonuç bilgesine, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısındaki açıklamaları nedeniyle imza atmadığını söyledi.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump G7 sonuç bildirgesine imza atmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kudlow, Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun organizasyonun kapanışı için yaptığı basın toplantısında serf ettiği sözler nedeniyle bildirgeyi imzalamadığını söyledi.

Kudlow, "Trudeau bizi sırtımızdan bıçakladı" ifadelerini kullandı.

Trudeau, zirvenin ardından Trump'ı eleştirmişti

Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti.

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız" demişti.

Trump'tan Trudeau'ya: İkiyüzlü ve zayıf

Trump ise bu sözlerin ardından Twitter'da yaptığı açıklamada Trudeau için 'ikiyüzlü ve zayıf' ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ABD'nin yeni gümrük vergilerini Kanada'nın Amerikan süt ürünlerine uyguladığı yüzde 270 oranlık gümrük vergisine cevap olarak uyguladığını savunmuştu.

Trump, "Justin'in basın toplantısındaki yanlış açıklamalarına ve Kanada'nın Amerikan çiftçi, işçi ve şirketlerine uyguladığı büyük gümrük vergilerinden dolayı ABD temsilcilerine, G7 Sonuç Bildirgesi'ni onaylamamaları talimatı verdim ve bildiriyi imzalamayacağım" ifadelerini kullanmıştı.