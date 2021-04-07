Beyaz Saray'dan 'Pekin Olimpiyatlarını boykot' açıklaması: Müttefiklerimizle bu konuyu görüşmedik, görüşmüyoruz

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uluslararası örgütlerin Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarını gerekçe göstererek ABD ve müttefiklerini boykota çağırdığının anımsatılması üzerine Psaki, "Hiçbir müttefikimiz ile ortak bir boykot konusunda konuşmadık, konuşmuyoruz. Ancak müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Çin'e yönelik endişelerimizi dile getireceğimiz bir zemin bulunması konusunda istişarelerde bulunuyoruz" dedi.

Psaki, ABD'nin Pekin Olimpiyatları'na katılma planında da bir değişiklik olmadığını vurgularken, "Çin'in eylemleri konusunda tabii ki de birçok müttefikimiz ile konuşuyoruz, buna Uygur Türklerine yönelik soykırım da dahil" diye konuştu.

ABD'nin Çin ile çalışabilecek bazı alanları olduğuna işaret eden Psaki, bunu yaparken ABD'nin Çin'e yönelik 'endişelerini de dile getirmekten geri durmayacağını' kaydetti.

ABD Dışişleri Sözcüsü "Müttefiklerle görüşeceğiz" demişti

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Ned Price, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılımın nasıl yapılacağı konusunda müttefikleri ile görüşüleceğini ve nihai kararı bu bu görüşmeler doğrultusunda alınılacağını ifade etmişti.

Price, "Kesinlikle masaya yatırmak istediğimiz bir durum. Koordineli bir yaklaşımın sadece bizim değil, müttefik ve partnerlerimizin de çıkarına olacağını düşünüyoruz" demişti.

Sosyal medya üzerinden Washington'a Pekin'in insan hakları ihlalleri nedeniyle Çin'deki oyunları boykot etmesi için çağrı yapılıyordu.