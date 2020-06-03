Beyaz Saray'dan ordunun görevlendirilmesine karşı çıkan Savunma Bakanı'na cevap: Yetki Donald Trump'ta

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bugün ordunun protestoları bastırmak için görevlendirilmesine karşı çıktığını söylemesinin ardından Beyaz Saray, bu konuda yetkinin yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ta olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany "Başkaldırı Yasası'nı uygulamaya geçirmek yalnızca başkanın yetkisindedir" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestoları kontrol altına almak için ordunun sokağa çıkarılması fikrine itiraz etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump iki gün önceki konuşmasında gerekirse orduyu sokağa çıkaracağını söylemişti.

TIKLAYIN - ABD Savunma Bakanı Esper: Protestolara müdahale için ordunun devreye sokulmasını desteklemiyorum