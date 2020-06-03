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Dünya

Beyaz Saray'dan ordunun görevlendirilmesine karşı çıkan Savunma Bakanı'na cevap: Yetki Donald Trump'ta

03 Haziran 2020 22:35

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in bugün ordunun protestoları bastırmak için görevlendirilmesine karşı çıktığını söylemesinin ardından Beyaz Saray, bu konuda yetkinin yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ta olduğunu söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany "Başkaldırı Yasası'nı uygulamaya geçirmek yalnızca başkanın yetkisindedir" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestoları kontrol altına almak için ordunun sokağa çıkarılması fikrine itiraz etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump iki gün önceki konuşmasında gerekirse orduyu sokağa çıkaracağını söylemişti.

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