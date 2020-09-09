Beyaz Saray'dan Nobel adaylığı açıklaması: Çok hak edilmiş bir onur

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bu adaylık, Başkan Trump için zor kazanılmış ve çok hak edilmiş bir onurdur. Başkan Trump, Amerikan başkanlarının 39 yıldır ABD'nin ya bir savaşı başlatması ya da ülkeyi uluslararası bir silahlı çatışmanın içine çekme çizgisini kırmıştır" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Trump'ın Nobel adaylığının, uluslararası toplumun barış anlaşmalarına desteğinin ve Orta Doğu'ya yönelik inancının zor bir dönemden geçtiği bir zamanda geldiğini belirterek, "ABD'nin bölgedeki en yakın iki ortağını birleştirmesiyle bu anlaşma daha barışçıl, güvenli ve müreffeh bir Orta Doğu yaratacaktır" dedi.

Söz konusu anlaşmanın Trump'ın "cesur diplomasisi ve vizyonunun" bir ahdi olduğunu savunan McEnany, "Başkan Trump, Nobel'e aday gösterilmekten dolayı onur duymuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamanın ardından, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında da konuya değinen McEnany, "Bu adaylık, Başkan Trump için zor kazanılmış ve çok hak edilmiş bir onurdur" ifadesini kullandı.