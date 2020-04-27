Beyaz Saray'dan Koronavirüs değerlendirmesi: Sosyal mesafe yaz ayları boyunca devam edebilir

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Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Deborah Birx, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemi olan sosyal mesafenin yaz ayları boyunca sürebileceğini söyledi.

Bir milyona yakın Koronavirüs vakasının görüldüğü ABD'de Georgia, Oklahoma gibi bazı eyaletlerin yeni tip Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırma adımları atması, sosyal mesafe ve önlemlerin ne kadar süreceğine ilişkin soru işaretleri oluşturuyor.

NBC News kanalına katılan Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü Koordinatörü Birx'e, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in "25 Mayıs Anma Günü'ne kadar salgını büyük miktarda geride bırakmış oluruz" sözleri soruldu. Birx, Pence'in açıklamasına ters düşerek "Sosyal mesafe yaz ayları boyunca bizimle olacak. Salgında yeni aşamalara geçerken birbirimizi koruduğumuzdan emin olmalıyız" dedi. Brix aynı zamanda test kapasitesinin bu süre boyunca arttırılması gerektiğini vurguladı.

Chicago Üniversitesi Tıp Bölümü'nden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Emily Landon, ABD'de bazı eyaletlerin işletmeleri açmaya başlamasının oralarda yaşayan insanlar için zor olduğunu, hâlâ yeterince test yapılmadığının ve virüsle temas edenlerin takibinin yeterli seviyede yapılmadığını söyledi. Landon, işletmeler açılsa bile şu an kendisinin gitmeyi tercih etmeyeceğini, pek çok insanın da böyle düşüneceğini söyledi.