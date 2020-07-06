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Dünya

Beyaz Saray'dan 'Koronavirüs bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız' açıklaması: Bilimsel gerçeklere dayanıyor

ABD'de tespit edilen vakalar arasında ölüm oranı yüzde 9

06 Temmuz 2020 22:29

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaştığı kişilerin yüzde 99'u için zararsız ve ülkedeki ölüm oranının oldukça düşük olduğunu söyledi.

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