Beyaz Saray'dan Erdoğan ve Trump görüşmesi yorumu: Salgın ve ülke ekonomilerinin faaliyete geçmesi görüşüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine yönelik yapılan açıklamada iki liderin telefonda Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğü belirtildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan şiddet ve yağma olaylarının arkasında olan unsurların Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/PYD-YPG terör örgütüyle işbirliği içerisinde olmasından duydukları endişeyi muhataplarıyla paylaşmışlardır. İki lider, denizden komşumuz olan Libya'nın barış ve istikrara kavuşturulması noktasında yakın işbirliklerini sürdürmeyi kararlaştırmışlardır" denildi.

Beyaz Saray da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın, telefonda Libya, Suriye ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere önemli ikili ve bölgesel konuları görüştüğünü duyurdu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede iki liderin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yenilmesi ile ABD ve Türkiye'nin ekonomilerinin tekrar faaliyete geçmesi için son çabaları ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Erdoğan ve Trump, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz dahil olmak üzere kritik ikili ve bölgesel konuları görüştü" ifadesine yer verildi.