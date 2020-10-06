Beyaz Saray'daki Koronavirüs vakalarının ardından başkan adayları tartışma yayınını plastik cam önlemiyle yapacak

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Beyaz Saray'ın gündeminde ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump dahil, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları yer alırken yarın (7 Ekim 2020) gerçekleşecek ABD Başkan Yardımcısı Adayları tartışma yayını için alınacak önlemler belli oldu. Tartışma sırasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Joe Biden'ın adayı Kamala Harris arasında plastik bir cam olacak.

İlk olarak Politico'da aktarılan habere göre, Demokrat Parti'nin 3 Kasım seçiminde başkan adayı olan Joe Biden'ın kampanyasından yakın bir kaynak 7 Ekim'de yapılacak tartışma yayınında Kamala Harris ve Mike Pence arasına plastik bir cam yerleştirileceğini duyurdu.

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Başkanlık tartışmaları komisyonu da Trump'ın pozitif testinin ardından Pence ve Harris'in arasında 13 fit mesafe olmasına karar vermişti.

ABD'de Başkan Trump'ın çevresinde pek çok kişide Covid-19 testinin pozitif çıkması alınan önlemlerin artmasına neden oldu. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise testi pozitif çıkmıştı.