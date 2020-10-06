ABD Başkanı Donald Trump, Koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildi

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ABD Başkan Donald Trump, Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra kaldırıldığı Walter Reed Sağlık Merkezi'nde üç gün tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Trump, Walter Reed Sağlık Merkezi'nden bir helikopterle Beyaz Saray'a döndükten sonra gazetecilere "Kendini çok iyi hissettiğini" söylerken; halka da, "rahat olmaları" çağrısında bulundu. Trump, hastaneden taburcu edilmeden kısa süre önce yaptığı Twitter paylaşımında da, "Covid'den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin" yazmıştı.

Hastaneden çıktığında ve helikoptere bindiğinde maskeli olduğu görülen Trump, Beyaz Saray'ın güney kapısının merdivenlerinde gazetecilere poz verirken maskesini çıkardı. Trump, Beyaz Saray'a girerken maskesini takmadı.

Trump'ı tedavi eden sağlık ekibi, ABD liderinin son 73 saattir ateşinin yükselmediğini ve oksijen seviyelerinin normal olduğunu belirtti. Ancak doktorlar Trump'ın son testinin negatif çıkıp çıkmadığı ve başkanın akciğerlerinde kalıcı hasar olup olmayacağıyla ilgili soruları yanıtlamadı. Doktorlar, Trump'a iki gün oksijen desteği yapıldığını bildirdi. Daha önce de Trump'ın kortizon tedavisi gördüğü açıklanmıştı.

Beyaz Saray Doktoru Sean Conley, "Tam olarak kurtuldu diyemeyiz. Eğer pazartesiye kadar bu durumda kalırsa veya daha iyiye giderse derin bir nefes alabiliriz" değerlendirmesinde bulundu

Öte yandan Trump'ın rakibi Demokrat Başkan Adayı Joe Biden, NBC'de halkın sorularını yanıtlarken, "Başkanın durumunun daha iyiye gittiğini görmek güzel. Umarım başına gelenlerden sonra halka doğru mesajı veriri: Maskeler önemlidir" dedi.