Beyaz Saray'daki etkinliğe katılanlardan 5. vaka: Trump'ın eski danışmanı Conway'in de Koronavirüs testi pozitif çıktı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasete girmesinden bu yanan en uzun süreli müttefiklerinden olan eski danışmanı Kellyanne Conway de Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Conway, "Bu akşam Covid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar gösteriyorum (hafif öksürük) ve kendimi iyi hissediyorum. Doktorlarımla temas halinde olduğum bir karantina sürecine başladım" yazdı.

Conway, Trump'ın Yüksek Mahkeme yargıcı adayını açıkladığı Beyaz. Saray'ın Gül Bahçesi'ndeki etkinliğe katılan ve Koronavirüs'e yakalandığını açıklayan beşinci isim oldu. Daha önce etkinlikte bulunanlardan Trump, First Lady Melania Trump, Notre Dame Üniversitesi Rektörü John Jenkins, senatörler Mike Lee ve Thom Tillis'in Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı.