Beyaz Saray-CNN mücadelesinde ilk raundun galibi belli oldu

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ABD Başkanı Donald Trump ile tartışan ve Beyaz Saray'a girmesine imkan sağlayan basın kartına el konulan CNN’in Emmy ödüllü Beyaz Saray Muhabiri Jim Acosta, mahkeme kararıyla Beyaz Saray basın kartını geri aldı.

Jim Acosta, sorduğu bir soru sonrasında Trump’ın emriyle basın toplantısından çıkarılmış ve akşam Beyaz Saray'a girmesini sağlayan basın kartına el konulduğunu açıklamıştı.

CNN, Acosta'nın basın kartının Beyaz Saray tarafından askıya alınması nedeniyle ABD Başkanı ve Beyaz Saray'da yetkili üst düzey 6 kişi aleyhine dava açmıştı. CNN'den yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın basın kartını askıya alarak anayasanın 1. ve 5. maddelerini ihlal ettiğini belirtmişti.

Davaya bakan ABD Bölge Hakimi Timothy Kelly, dava süreci devam ederken Beyaz Saray'dan Acosta'nın basın kartının geri verilmesini istedi.

Ne olmuştu?

Beyaz Saray’da ara seçim sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği basın toplantısında CNN’in Emmy ödüllü Beyaz Saray Muhabiri Jim Acosta, sorduğu bir soru sonrasında Trump’ın emriyle basın toplantısından çıkarılmış ve akşam Beyaz Saray'a girmesini sağlayan basın kartına el konulduğu açıklanmıştı. Beyaz Saray, Acosta’nın kartının iptal edilmesinin nedenini "Beyaz Saray’da çalışan bir stajyeri ellemesi" olarak göstermişti.

7 Kasım günü yaşanan tartışma, Acosta’nın söz aldıktan sonra Güney Amerika’dan yaklaşan mülteci kervanının ABD’ye bir "fetih tehditi" olmadığını söylemesiyle başlamıştı. Trump, "Bu kadar yeter" diyerek bir stajyerin mikrofonu Acosta’nın elinden almasını istemiş ancak Acosta mikrofonu stajyere vermeyi reddetmişti, burada Acosta’nın stajyere bilinçli bir teması olmamıştı. Acosta, Trump’a Rusya soruşturması ile ilgili de bir soru sorunca ABD Başkanı’nın sinirleri iyice gerilmiş ve Acosta’nın gazeteciliğine hakaret etmeye başlamıştı. Trump, Acosta'nın ''ABD halkı düşmanı" olduğunu söylemişti.

Acosta akşam paylaştığı bir video ile Beyaz Saray Basın kartının alındığını açıklamıştı. Videoda, Beyaz Saray girişinde bir gizli servis çalışanının Acosta’dan kartını aldığı görülüyor.