Beyaz Saray Çin lideri Şi Cinping'i bekliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD gezisine aralarında Boeing ve Microsoft'un da

bulunduğu önde gelen ABD şirketlerinin

merkezlerini ziyaret ederek başlamıştı.

Çin lideri, bugün mevkidaşı Barack Obama tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak.

Obama, Şi Cinping'in onuruna akşam yemeği verecek. İnsan hakları örgütleri ve

muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti temsilcileri Şi Cinping'in en üst düzeyde

ağırlanmasını eleştirdi.

Çin lideri Şi Cinping daha sonra New York'a geçerek Birleşmiş Milletler Genel

Kurulu'na katılacak.

Siber saldırılar

Obama, daha önceki açıklamalarında, Şi Cinping'le yapacağı görüşmede Amerikan

kurumlarına yönelik siber saldırıları gündeme getireceğini söylemişti.

ABD yönetimine bağlı Personel Yönetim İdaresi (OPM), nisan ayında siber saldırıya

uğramış, ABD'de federal devlet kurumlarının personeli ve yakın çevreleri ile

akrabalarına ait bilgiler hackerların eline geçmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, OPM'yi hedef alan siber saldırıdan

Çin'i sorumlu tutmuş, Pekin ise suçlamaların temelden yoksun olduğunu savunmuştu.

Doğu Asya'da gerginlik

Washington Pekin'i Asya-Pasifik bölgesinde gerilimlere neden olmakla itham ediyor.

Çin, başta Japonya olmak üzere komşu ülkelerle Güney Çin Denizi ve Doğu Çin

Denizi'ndeki bazı adaların egemenliği konusunda gerginlik yaşıyor. Çin, Güney Çin

Denizi'nin belirli bölgelerinde hak iddialarını pekiştirmek için denizi doldurarak yapay

adalar inşa ediyor.

