Beyaz Saray Çin lideri Şi Cinping'i bekliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD gezisine aralarında Boeing ve Microsoft'un da
bulunduğu önde gelen ABD şirketlerinin
merkezlerini ziyaret ederek başlamıştı.
Çin lideri, bugün mevkidaşı Barack Obama tarafından Beyaz Saray'da ağırlanacak.
Obama, Şi Cinping'in onuruna akşam yemeği verecek. İnsan hakları örgütleri ve
muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti temsilcileri Şi Cinping'in en üst düzeyde
ağırlanmasını eleştirdi.
Çin lideri Şi Cinping daha sonra New York'a geçerek Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu'na katılacak.
Siber saldırılar
Obama, daha önceki açıklamalarında, Şi Cinping'le yapacağı görüşmede Amerikan
kurumlarına yönelik siber saldırıları gündeme getireceğini söylemişti.
ABD yönetimine bağlı Personel Yönetim İdaresi (OPM), nisan ayında siber saldırıya
uğramış, ABD'de federal devlet kurumlarının personeli ve yakın çevreleri ile
akrabalarına ait bilgiler hackerların eline geçmişti.
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, OPM'yi hedef alan siber saldırıdan
Çin'i sorumlu tutmuş, Pekin ise suçlamaların temelden yoksun olduğunu savunmuştu.
Doğu Asya'da gerginlik
Washington Pekin'i Asya-Pasifik bölgesinde gerilimlere neden olmakla itham ediyor.
Çin, başta Japonya olmak üzere komşu ülkelerle Güney Çin Denizi ve Doğu Çin
Denizi'ndeki bazı adaların egemenliği konusunda gerginlik yaşıyor. Çin, Güney Çin
Denizi'nin belirli bölgelerinde hak iddialarını pekiştirmek için denizi doldurarak yapay
adalar inşa ediyor.