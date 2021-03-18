Beyaz Saray: Biden, Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi sebebiyle pişman değil

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi sebebiyle pişman olmadığını açıklarken, "ABD, Rusya ile yapıcı ilişkiler kurmayı umuyor" ifadesi kullanıldı.

Basın toplantısı düzenleyen Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında kullandığı 'katil' ifadesi dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığı sorusuna, "Hayır. Başkan, doğrudan sorulmuş bir soruya doğrudan bir yanıt verdi" cevabı verdi.

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Ne olmuştu?

Biden'ın ABC televizyonuna verdiği röportajın Rusya'yla ilgili bölümü Moskova'nın büyük tepkisini çekmişti. Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili konuşan Biden, Vladimir Putin'in bunun bedelini yakında ödeyeceğini iddia etmişti. Biden, bir gazetecinin "Putin'in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Evet, düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington Büyükelçisi Antonov'un ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edildiğini bildirmişti.

Putin de Biden'ın ifadelerini değerlendirirken, "İnsan, diğerlerini gerçekte kendini gördüğü gibi görürmüş" demişti. Putin açıklamalarının devamında ABD liderine "sağlık dilediğini" ifade etmişti.