Beyaz Saray, Biden'ın köpeği Major'ın birini daha ısırdığını duyurdu

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın köpeği Major'ın bu ay içinde ikinci kez bir kişiyi ısırdığı açıklandı.

First Lady Jill Biden'ın basın sözcüsü Michael LaRosa, Major'ın yürüyüş sırasında birini "hafifçe ısırdığını" ifade etti. Sözcü, köpeğin hâlâ yeni çevresine alışma sürecinde olduğunu söyledi.

LaRosa, ısırılan kişinin önlem olarak Beyaz Saray sağlık ekibi tarafından muayene edildiğini ve daha sonra işinin başına geri döndüğünü ifade etti.

Major, 8 Mart'ta bir Gizli Servis çalışanını ısırdıktan sonra geçici olarak Delaware'e gönderilmiş, Biden'ın diğer köpeği Champ ile birlikte Beyaz Saray'a geçen hafta geri dönmüştü.