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Dünya

Beyaz Saray: Biden'ın geçirdiği operasyonun ardından doktor rutin kontrol önerdi

Biden’ın 85 dakika süren operasyonu sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık görevini devralmıştı

26 Kasım 2021 16:13

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın geçen hafta geçirdiği kolonoskopi sonrası alınan polipin ‘iyi huylu’ olduğunu aktardı. Biden’ın doktoru, Kevin O’Connor, düzenli takip önerdi.

The Hill’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, kolonoskopi operasyonunda alınan polipin, Biden’dan 2008 yılında alınan polipe benzer özellikte olduğunu söyledi. Doktor, Biden’a rutin kontrol önerdi.

Walter Reed Ulusal Askeri Hastane, Biden’ın operasyonunun ‘sıkıntısız’ geçtiğini aktarıdı.

Biden’ın 85 dakika süren operasyonu sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris, başkanlık görevini devralmıştı.

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