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Dünya

Beyaz Saray Başstratejisti Bannon: ABD'de beyazların üstünlüğünü savunanlar soytarı

"Bence basın bunlara fazla yer veriyor, bunları ezmeye çalışmalıyız"

17 Ağustos 2017 17:03

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde gelen danışmanlarından, Beyaz Saray Başstratejisti Steve Bannon, Virginia Eyaleti'nin Charlottesville kentinde bir kişinin öldüğü şiddet olaylarına karışan ve beyazların üstünlüğünü savunan grupları "soytarılar" olarak nitelendirdi.

Steve Bannon, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasında önemli payı olduğu düşünülen ve aşırı sağcıların ana haber kaynaklarından biri olarak görülen Breitbart haber sitesinin editörlüğünü yapmıştı.

Bannon beyazların üstünlüğünü savunanlara yönelik sert eleştirilerini ise The American Prospect dergisine verdiği röportajda dile getirdi.

ABD'nin Paris İklim Sözleşmesi'nden çekilmesinde rol oynadığı bilinen Bannon, 'ekonomik milliyetçiliği' savunuyor.

Röportajı sırasında ekonomik milliyetçilik ile beyazların üstünlüğünü savunanlar arasında bir bağ olup olmadığının sorulması üzerine, "Etnik milliyeçilik, zavallılar" diyen Bannon, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar uç noktadaki görüşler. Bence basın bunlara fazla yer veriyor, bunları ezmeye çalışmalıyız, daha fazla ezmeye çalışmalıyız."

Bannon röportajında "Bunlar bir grup soytarı" ifadelerini de kullandı.

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