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Dünya

Beyaz Saray, baskında ölen Kongre polisi için başsağlığı mesajı yayımladı

08 Ocak 2021 19:52

Beyaz Saray, Trump taraftarlarının ABD Kongresi'ne baskını sırasında yaşamını yitiren Kongre polisi Brian Sicknick için başsağlığı mesajı yayımladı. 

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, görevinin başındaki bir güvenlik gücünün öldürülmesinin, barışı sürdürmenin önemini hatırlattığını kaydetti. 

Deere, "Başkan Donald Trump ve yönetimi, Kongre polisi Brian Sicknick'in ailesine başsağlığı diliyoruz ve bu Amerikalı kahramanın yaşamını yitirmesinden üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD basınında dün çıkan haberlerde, 6 Ocak'ta Trump yanlılarının Kongreye baskını esnasında yaralanan polis Brian Sicknick'in öldüğü belirtilmişti.

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