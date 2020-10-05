Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany Covid-19'a yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump Koronavirüs'e yakalandığını duyurmasının ardından, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Covid-19 test sonucu pozitif çıktığını açıkladı

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany yaptığı açıklamada, perşembe gününden bu yana sürekli test yaptırdığını ve şimdiye kadar test sonuçlarının "negatif" çıktığını belirtti. McEnany, "Hiçbir hastalık belirtim yok, ancak pazartesi sabahı yaptırdığım Covid-19 testinin sonucu 'pozitif' çıktı" dedi.

Beyaz Saray Sağlık Birimine göre, hiçbir gazetecinin kendisiyle yakın temas kuran kişiler listesinde olmadığını belirten McEnany, perşembe günü basın toplantısı yaptığı saatlerde, Trump'ın yakın danışmanı Hope Hicks'in Covid-19 testinin "pozitif" çıktığını bilmediğini vurguladı.

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay cuma günü McEnany'nin maske takmadan açıklama yaptığıyla ilgili bir paylaşım yaparak, “Beyaz Saray sözcüsü cuma günü ayaküstü gazetecilere bilgi verdi, ben de tam karşısında fotoğrafı çektiğim yerdeydim. Neden maske takmıyorsun diye sorduk, yanıt vermedi... Bugün Korona olduğu ortaya çıktı. Cehaletin partisi, mevkisi yok. Herkesi riske atıyorlar" diye yazdı.

Geçtiğimiz cuma günü Başkan Trump'ın eşi First Lady Melania Trump ile birlikte Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından Başkan Trump'ın danışmanı ve sekreterinin de koronavirüs olduğu belirtilmişti.

Beyaz Saray'da Başkan Trump hariç şu ana kadar 28 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.