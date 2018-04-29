Beyaz Saray basın sözcüsü istifa etti

Beyaz Saray basın sözcüsü Sean Spicer istifa etti.

New York Times gazetesi Sean Spicer'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim dairesi ekibinin başına getirdiği yeni yöneticiden rahatsız olduğu için istifa ettiğini öne sürdü.

Bu role, New York Borsası'ndan finansçı Anthony Scaramucci getirilmişti. Mike Dubke'nin iletişim dairesi başkanlığı görevinden Mayıs ayında istifa etmesinden bugüne kadar görevi Spicer yürütmüştü.

Bu istifa, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili Donald Trump yönetiminin soruşturmayla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

New York Times, 45 yaşındaki Spicer'ın "hararetli bir şekilde" Scaramucci'nin atanmasına karşı çıktığını ve bu atamanın "büyük bir hata olacağını" savunduğunu yazdı.

İletişim konularında daha önce tecrübesi bulunmayan Scaramucci, ABD'den ithalat yapan yurt dışı merkezli alıcılara borç veren devlete ait Export-Import Bankası'nın başkan yardımcılığını yürütüyordu.