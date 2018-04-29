T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Beyaz Saray basın sözcüsü istifa etti

New York Times gazetesi Sean Spicer'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim dairesi ekibinin başına getirdiği yeni yöneticiden rahatsız olduğu için istifa ettiğini öne sürdü.

29 Nisan 2018 20:30

Beyaz Saray basın sözcüsü Sean Spicer istifa etti.

New York Times gazetesi Sean Spicer'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın iletişim dairesi ekibinin başına getirdiği yeni yöneticiden rahatsız olduğu için istifa ettiğini öne sürdü.

Bu role, New York Borsası'ndan finansçı Anthony Scaramucci getirilmişti. Mike Dubke'nin iletişim dairesi başkanlığı görevinden Mayıs ayında istifa etmesinden bugüne kadar görevi Spicer yürütmüştü.

Bu istifa, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili Donald Trump yönetiminin soruşturmayla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

New York Times, 45 yaşındaki Spicer'ın "hararetli bir şekilde" Scaramucci'nin atanmasına karşı çıktığını ve bu atamanın "büyük bir hata olacağını" savunduğunu yazdı.

İletişim konularında daha önce tecrübesi bulunmayan Scaramucci, ABD'den ithalat yapan yurt dışı merkezli alıcılara borç veren devlete ait Export-Import Bankası'nın başkan yardımcılığını yürütüyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

New York TimesSean Spicer ABD Başkanı Donald TrumpSaraySean SpicerYork TimesBuNew York BorsasıAnthony ScaramucciMike DubkeMayısSpicerRusya ABDDonald TrumpScaramucciScaramucci ABDExport-Import Bankası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24