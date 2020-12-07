Beyaz Saray Basın Sözcüsü, Biden'ın seçim zaferini kabul eden açıklamalar yaptı

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine, katıldığı bir yayında yaptığı açıklamalarda seçimi Joe Biden'ın kazandığını kabul etmiş oldu. Georgia'da gerçekleşecek Senato seçimlerinin önemine vurgu yapan McEnany, "Koltukları kaybedersek bu ülkede karar verici oyu bilin bakalım kim verecek? Kamala Harris" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Fox News'ta bir programa konuk olan Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, Georgia eyaletinde Senato'nun kontrolünü belirlemek için Ocak ayında gerçekleşecek seçimlerden bahsederken "Eğer Senato'daki iki koltuğu kaybedersek, bu ülkede karar verici oyu bilin bakalım kim verecek? Kamala Harris" dedi.

Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD'nin 46. Başkanı olarak görevine başlaması beklenirken Trump seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddediyor. Washington Post'un aktardığına göre, Kongre'deki Cumhuriyetçilerde yalnızca 249 kişinin 27'si Biden'In zaferini kabul ediyor.