Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: Omicron varyantının ağırlığına ilişkin veriler ümit verici

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Güney Afrika'dan Koronavirüs'ün Omicron varyantına ilişkin verilerin "ümit verici" olduğunu söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Dr. Anthony Fauci, ABD'de Omicron vakalarının giderek arttığını söyledi.

Güney Afrika'daki verilerden yola çıkarak varyantı değerlendiren Fauci "Belirleyici bir açıklama yapmak için erken ancak çok ağır gibi görünmüyor. Ancak Omicron'un daha az ağır hastalığa neden olduğunu belirtirken dikkatli olmalıyız. dedi.

Dünya Sağlık Örgütü ve bilim insanları, Omicron'un gidişatı için birkaç hafta araştırmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.