Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: Normalleşmeye doğru yönelmenin vakti geldi

ABD’nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray’ın Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, Koronavirüs kaynaklı risklerin sürmesine rağmen ABD’nin “normalliğe doğru yönelmeye başlamasının vakti geldiğini” söyledi.

Reuters’a konuşan Dr. Anthony Fauci, ABD’de eyaletlerin vatandaşlarını Covid’den korumak ve pandeminin üçüncü yılına girmesiyle oluşan yorgunlukla mücadele etmek arasında zor seçimler yapmak durumunda kaldığını söyledi.

Fauci “Bunun bir mükemmel çözümü yok” dedi ve şöyle devam etti: “Dünya ve ABD, özellikle ABD’nin bazı bölgeleri artık hayatlarını geri almak zorunda. Düşüncesiz olup her şeyi bir kenara atmak istemezsiniz ancak normalliğe doğru yönelmeye başlamalısınız”

Çeşitli ABD eyaletlerinde Covid önlemlerinin kaldırılmasının enfeksiyonları yeniden artırabileceğini kabul eden Fauci “Ruh sağlığına, çocukların gelişimine, okullara etkisi, enfeksiyondan korumaya karşı önlemlerle dengeli mi? Buna doğru bir yanıtım yok” dedi.