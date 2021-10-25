Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Fauci: 5-11 yaş arası çocukların aşılanmasına kasımda başlanılabilir

ABD'nin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve Beyaz Saray Baş Tıbbi Danışmanı Dr. Anthony Fauci, 5-11 yaş arasında aşılamanın kasım başı ya da ortasında başlayabileceğini söyledi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) geçen hafta Koronavirüs aşılarının çocuklarda risklerden çok faydalı olduğu, kullanılabileceği sonucuna verdi. FDA yetkililerinin acil kullanım izni vermesinin ardından ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (CDC) onayından geçerek çocukların aşılamasına başlanılabilecek.

Fauci "Her şey yolunda giderse, CDC'nin onayıyıyla 5-11 yaş arasında çocukların aşılaması kasım başında başlayabilir" dedi.

Pfizer, aşının 5-11 yaş arasında hastalığı önlemede yüzde 91 etkili olduğunu söylemişti.