Beyaz Saray, aşı sonrası tanıdığının "testislerinin şiştiğini" iddia eden Nicki Minaj'ı bir doktorla aramayı önerdi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Trinidad'daki kuzeninden alıntı yaptığı Covid aşısı hikâyesiyle gündem olan rapçi Nicki Minaj'a Beyaz Saray'dan bir uzmanın aramasını önerdiklerini söyledi.

Rapçi Nicki Minaj, aşı olmadığı için Met Gala'ya gidememiş daha sonra Twitter'da yaptığı bir açıklamada "Trinidad'daki kuzenim aşı olmuyor çünkü bir arkadaşı aşı olduktan sonra iktidarsızlık yaşamış, testisleri şişmiş" diyerek tepki çekmişti.

Minaj'ın açıklamalarından sonra Trinidad Sağlık Bakanlığı, ülkede öyle bir vaka olmadığını söylemişti.

Minaj, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Beyaz Saray'a davet edildiğini söylemişti. Minaj "Beyaz Saray beni davet etti, bu doğru yönde atılmış bir adım. Evet, gidiyorum. Legally Blonde filmindeki gibi pembe giyineceğim. Sadece insan oldukları için dalga geçilen insanlar adına soru soracağım" yazdı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Minaj'ın açıklamalarının sorulması üzerine davet ettiklerini reddetti ancak arama yapmayı önerdiklerini söyledi. Psaki "Minaj'a aşıların güvenilirliği ve etkililiği üzerine kafasındaki soru işaretlerini çözebilmesi için doktorlarımızdan birinin aramasını önerdik" dedi. Psaki, Beyaz Saray'ın bunu daha önce de yaptığını söyledi.