Beyaz Saray: ABD askerlerinin eve dönüşünü başlattık

ABD (DHA) - Trump\'ın Suriye\'de DEAŞ\'a karşı zafer ilanından sonra Beyaz Saray\'ın Twitter hesabından da Suriye\'deki askerlerinin çekilmesine dair bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray\'ın paylaştığı mesajda, \"Beş yıl önce, IŞİD, Ortadoğu\'da çok güçlü ve tehlikeli bir güçtü, şimdi ise ABD, bu bölgesel hilafeti yendi. Suriye\'de IŞİD\'e karşı kazanılan bu zaferler, Uluslararası Koalisyon\'un ve yürüttüğü kampanyanın sona erdiği anlamına gelmiyor. Bu kampanyanın bir sonraki aşamasına geçiş için ABD askerlerinin eve dönüşünü başlattık\" denildi. Paylaşılan son mesajda ABD ve müttefiklerinin gerektiğinde ABD\'nin çıkarlarını korumak için her seviyede yeniden harekete geçmeye hazır oldukları vurgulanırken; radikal dinci teröristlerin toprak ele geçirmesi, fonlanması, desteklenmesi ve herhangi bir şekilde sınırları ihlâl etmesine karşı birlikte çalışmaya devam edecekleri vurgulandı.