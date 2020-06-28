Beyaz Saray: ABD askerlerini öldürmesi için Rusya’nın Taliban’a ödül teklif ettiği iddiası Trump’a rapor edilmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany , New York Times gazetesinin aktardığı şekilde Rusya’nın, ABD askerlerine saldırmaları karşılığında Taliban militanlarına ödül teklifinde bulunduğuna dair ABD Başkanı Donald Trump’a herhangi bir rapor verilmediğini söyledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany’ye, Afganistan’da ABD askerlerini ‘avlamaları’ karşılığında Taliban militanlarına Rusya tarafından para ödülü teklif edildiği iddiasını içeren New York Times (NYT) haberi soruldu. Haberde, Trump'a bir süredir konuya ilişkin bilgilendirme yapıldığı, Mart ayın Ulusal Güvenlik Konseyi'nin birkaç defa bu konu için toplandığı belirtiliyordu.

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McEnany haberde var olduğu söylenen istihbaratın ciddiye alınmayacak bir istihbarat olmadığını, ancak Trump’a bu konuda rapor verildiği iddiasının doğru olmadığını belirtti.

NYT haberinde Rus askeri istihbaratının bir biriminin geçen yıl, Afganistan’da koalisyon askerlerine saldırmaları karşılığında Taliban militanlarına ödül teklifinde bulunduğu belirtiliyor.

CNN ise NYT haberinin ardından Avrupalı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberde Rusya askeri istihbarat biriminin Afganistan'daki ABD ve Britanya askerlerini öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif ettiğini belirtti.