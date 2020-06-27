ABD istihbaratı: Rusya, Taliban militanlarına ABD askerlerini öldürmesi için ödül parası teklif etti

T24 Dış Haberler

ABD istihbaratı, Rusya'nın Afganistan'da ABD'lileri öldürmesi için militanlara ödül parası teklif ettiğini iddia etti.

Yekililere göre Rusya, Taliban bağlantılı milislere, barış görüşmeleri sürdüğü sırada Afranistan'daki koalisyon güçlerini hedef alması için teklif götürdü.

New York Times'ın aktardığına göre teklifi götüren Rus ünite, daha önce Avrupa'da suikastlar ve gizli operasyonlar da düzenledi. Yetkililer, Taliban militanlarının bir miktar "ödül parası" aldıklarını düşündüklerini ifade etti.

Afganistan'da 2019 yılında 20 ABD'li çatışma sırasında hayatını kaybetti. Hangilerinin Rusya'nın teklifi sonucunda gerçekleşmiş olduğundan şüphelenildiği açıklanmadı.

Kaynaklara göre istihbarat birimleri Mart ayında durumu ABD Başkanı Donald Trump'a bildirdi ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, konuyu bir toplantıda görüştü

Yetkililerin Beyaz Saray'a iki seçenek sunduğu belirtildi; Moskova'ya diplomatik şikayette bulunarak saldırıların durdurulmasını talep etmek veya Kremlin'e daha fazla yaptırım uygulamak.

Beyaz Saray'ın henüz herhangi bir seçeceğe onay vermediği bildirildi.