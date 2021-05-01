Beyaz Saray'a kedi taşınıyor

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ABD'de Beyaz Saray'a bir de kedi taşınıyor.

First Lady Jill Biden, Başkan Joe Biden'la NBC'ye verdiği söyleşide Beyaz Saray'da artık bir de kedi yaşayacağı söylentilerini doğruladı.

Gazeteci Craig Melvin'in, "Bu sizin fikriniz miydi Sayın Başkan?" sorusuna gülerek, "Hayır. Ama kolay olacaktır" yanıtını verdi.

Beyaz Saray'a gelecek olan kedi, Biden ailesinin köpekleri Champ ve iki kişiyi ısırdıktan sonra Delaware'de eğitim görmeye gönderilen Major'a katılacak. Beyaz Saray'a barınaktan gelen ilk köpek olan Major, kalabalığa alışmakta zorluk çekmişti. Jill Biden, Major'ın kedilere alışması için de eğitim aldığını söyledi.

Beyaz Saray'a gelecek kedinin adı henüz bilinmiyor.

Daha önce Bill ve Hillary Clinton'ın kedisi Socks da Beyaz Saray'da yaşamıştı.