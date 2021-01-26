Biden yönetimi 20 dolarlık banknotun üzerine kölelik karşıtı Harriet Tubman'ın resmini koymaya hazırlanıyor

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, Joe Biden yönetiminin 20 ABD Doları banknotun tasarımını güncelleyerek hâli hazırda üstünde bulunan ABD'nin 7'nci başkanı Andrew Jackson'un resmini kölelik karşıtı Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tubman'in resmiyle değiştirmeye hazırlandığını açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki dün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Psaki'ye sorulan sorulardan birinde Obama ve Trump yönetimlerinin 20 dolar banknotunun üzerine Afrikalı-Amerikali aktivist Harriet Tubman'ın resmini koymayı planladıkları ancak Trump yönetimin sonradan vazgeçtiği hatırlatıldı. Biden yönetiminin bu konuda atacağı adımın ne olduğu soruldu.

Psaki yanıtında "Hazine Bakanlığı, Harriet Tubman'ı yeni 20 dolar banknotlarının üzerine koymak için adımlar atıyor. Paramızın ülkemizin tarihi ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir ve Harriet Tubman'ın resminin yeni 20 dolarda olması kesinlikle bunu yansıtacaktır. Bu çabaları hızlandırmanın yollarını araştırıyoruz ancak bu konuda gelişmeler Hazine Bakanlığı'ndan gelecektir" dedi.

Harriet Tubman kimdir?

1820'de bir köle olarak dünyaya gelen Tubman, özgürlüğünü kazanıp en az 70 siyah köleyi de kurtarmıştı. BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri James Cook, Harriet Tubman'ın ABD iç savaşı döneminde 70'e yakın köleyi güney eyaletlerinden kuzeye trenlerle kaçırdığını söylemişti ve "Ancak Tubman'ın iç savaştaki rolü kölelerin kurtarılmasıyla sınırlı değildi" diye eklemişti.