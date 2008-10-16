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Yaşam

Beyaz şarap da kalp dostu çıktı

Günde bir ya da iki kadeh beyaz şarap tüketmenin de bilinenin aksine kırmızı şarap gibi kalbi koruduğu ortaya çıktı.

16 Ekim 2008 03:00

Günde bir ya da iki kadeh beyaz şarap tüketmek de  bilinenin aksine kırmızı şarap gibi kalbi koruduğu ortaya çıktı.


Connecticut Üniversitesi’nce yürütülen çalışmalara göre, günde bir ya da iki kadeh beyaz şarap tüketmek kalbi koruyor ve olası bir kalp kriz yüzünden oluşacak hasarı azaltabiliyor.
Önceleri üzümün kabuğundan elde edilen kırmızı şarabın tersine üzümün iç kısmından yapılan beyaz şarabın kalbi koruyan “resveratrol” maddesi içermediği tahmin ediliyordu. Ancak uzmanlara göre antioksidan “polyphenol” bulunan beyaz şarap da kırmızı ile aynı etkiye sahip olabilir.

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