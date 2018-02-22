Beyaz şapkalı bilgisayar korsanları çalınan kripto paraların peşinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Şubat (DHA) - Beyaz şapkalı bilgisayar korsanları, Japonya’da merkezli kripto para borsası Coincheck’ten çalınan 538 milyon dolar değerindeki NEM adlı sanal para birimini bulmak için soruşturmaya dahil olarak polise yardım edecek.

Pek çok beyaz şapkalı bilgisayar korsanı, kripto para hırsızlığı sonrasında polise yardımcı olmak için başvururken, diğer beyaz şapkalı bilgisayar korsanlarına ise yardım çağrısında bulunmuştu. Twitter’da JK17 adıyla bilinen bir beyaz şapkalı korsan, gerçekleşen hırsızlıktan kısa bir süre sonra, çalınan sanal paraların transfer edildiği hesaplardan birini belirlemişti. JK17, bilgiyi NEM yöneticileri ile paylaşarak, 400’ün üzerinde kripto para hesabının izlemeye alınmasını sağlamıştı. İzlemeye alınan hesapların bir kısmının, hırsızlar tarafından, polisi yanıltmak amacıyla, masum yatırımcılara gönderdikleri yetkililer tarafından duyuruldu.

Gerçekleşen kripto para hırsızlığıyla ilgili olarak bir NEM yatırımcısının Tokyo polisi tarafından sorgulandığı polis tarafından duyurulurken, konu ile ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.