Beyaz saça çözüm Japonya'dan

T24 -

Özünde, Japonya'daki nehir kenarlarında yetişen nadide bir bitki olan ''Wasabia'' bulunan bitkisel anti-beyazlık ürünü, özellikle saçlarını boyamayı sevmeyen ve genç görünmek isteyen orta yaştaki erkeklerin gözdesi oldu.





İngiliz araştırmacılar tarafından keşfedilen ve saçları 28 günde kendi rengine çeviren, yüksek oranda B5 vitamin değerine sahip bitkisel karışım, Türkiye'de 6 ayda 3 milyon adet satış rakamına ulaştı.





Ürünü Türkiye'de satışa sunan Norma Medikal ve İnternet Hizmetleri firmasının Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Ümit Onat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk erkeklerinin beyazlayan saçlarını boyamayı sevmemelerinden yola çıkarak, dünyanın en güvenilir kozmetik ve sağlık ürünlerini üreten ülkelerinden biri olan İngiltere'de ''Grey Away'' adlı ürünü keşfettiklerini söyledi.





Özünde, Japonya'da nehir kenarlarında yetişen nadide, kaliteli ve pahalı bir bitki türü olan ''Wasabia''nın olduğunu anlatan Onat, bu bitkinin saç diplerindeki kan basıncını artırarak, saça rengini veren pigmentlerin tekrar canlanmasını sağladığını dile getirdi.





Aynı zamanda turpgiller topluluğunda yer alan bir bitki türü olan ''Wasabia''nın turpgiller içerisinde en yüksek B5 vitamini değerine sahip olan tek bitki olduğuna dikkati çeken Onat, yüksek orandaki B5 vitamininin saç köklerinde yoğun olarak uyarı gerçekleştirdiğini, bu sayede saçların kısa sürede kendi doğal rengine döndüğünü söyledi.





Onat, İngiltere'den ithal ettikleri ürünün numunesini Sağlık Bakanlığına göndererek, içinde kurşun, asetat gibi zararlı maddeler olup olmadığını incelettirdiklerini belirtti.





Türkiye'deki beyaz saç pazarının 31 milyon avro olduğunu belirten Onat, hedeflerinin 2014 yılında Türkiye'deki beyaz saç pazarından yüzde 20 pay almak olduğunu dile getirdi.







Genç yaşta saçları beyazlayan kadınların oranında artış





Onat, günümüzde Avrupa ve Amerika'nın endüstrileşmiş ülkelerinde kadınların yüzde 40'ının saçlarının beyazladığını, bu oranın 200 milyondan fazla kişiye eş değer olduğunu söyledi.





İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, 20 yıl önce 30'lu yaşların altındaki kadınların yüzde 18'inin saçlarının beyazlamaya başladığını, bugün ise bu oranın yüzde 32'ye yükseldiğini belirten Onat, ''Özellikle üst düzey müdür olan kadınlar ve stres altında çalışan kadınlar, saç beyazlamasında üst sıralarda yer alıyor. Genetik faktörlerin ve stresin yanı sıra sigara, sigara dumanı, çevresel kirlilik, B vitamini eksikliği, şok ve travma, zararlı UV ışınları saçların genç yaşta beyazlamasını tetikliyor'' dedi.







İngiliz aktör ürünün tanıtım yüzü





''Grey Away''in marka yüzü için Spartacus dizisinin başrol oyuncularından İngiliz aktör John Hannah ile görüştüklerini belirten Onat, prensipte anlaştıkları Hannah ile yerel pazarda ilginç bir kampanya gerçekleştireceklerini söyledi.







FDA'dan onaylı





Onat, saçlarda anti-beyazlık olarak nitelendirilen bu ürünün, saç boyası değil, şampuan ve spreyden oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:





''Normal şampuan yerine bu şampuanının kullanılması ve ek olarak sprey sıkılması saç rengini geri getirmek için yeterli. Avrupa normlarında üretilen Grey Away'in ham maddesi ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onaylı. İçeriğinde kurşun, paraben ve asetat bulunmuyor. Grey Away, işlem görmüş saç tellerini bile içerdiği mineral ve folik asitler sayesinde onarıyor. Sarı saçlı olanların sadece sprey kullanması yeterli olurken, siyah saçlıların şampuan ve sprey setini birlikte kullanması gerekiyor.''





