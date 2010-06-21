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Sağlık

Beyaz saç tarih oluyor

Fransız bilim adamı Dr. Bruno Bernard’ın açıklamarı büyük yankı uyandırdı.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Avustralya'nın Cairns kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Saç Araştırmaları Kongresi’nde Fransız bilim adamı Dr. Bruno Bernard’ın açıklamarı büyük yankı uyandırdı.



10 yıldır bir losyon üzerinde çalıştığını açıklayan Bernard, bu losyon sayesinde saçın beyazlamasının önüne geçilebileceğini ve saçın doğal rengine döndürülebileceğini söyledi. Bernard, “Saçın beyazlama sürecini keşfettik ve bu süreci durdurma, hatta geri çevirme ihtimalimizi anladık” dedi, melanosit hücresinin önemi üzerinde durdu. Dünyanın önde gelen kozmetik markalarından L’Oreal tarafından da desteklenen losyonun 5 yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.


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