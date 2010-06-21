Beyaz saç tarih oluyor

10 yıldır bir losyon üzerinde çalıştığını açıklayan Bernard, bu losyon sayesinde saçın beyazlamasının önüne geçilebileceğini ve saçın doğal rengine döndürülebileceğini söyledi. Bernard, “Saçın beyazlama sürecini keşfettik ve bu süreci durdurma, hatta geri çevirme ihtimalimizi anladık” dedi, melanosit hücresinin önemi üzerinde durdu. Dünyanın önde gelen kozmetik markalarından L’Oreal tarafından da desteklenen losyonun 5 yıl içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.