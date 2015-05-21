Beyaz perdeyi kırsalın çocuklarına taşıyan Sinemasal gönüllü arıyor

Kırsalda yaşayan çocukları, sinema başta olmak üzere sanatla 'renklendiren' SineMASAL, 3-23 Ağustos tarihleri arasında Doğu Anadolu etabını gerçekleştirecek.

SineMASAL, gittiği her ilde üç günlük program uygulayacak. Etkinlik kapsamında, 1. gün "şehrin gözdesi", 2. gün "kültür gezileri ve sosyal zirveler", 3. gün "sinema artık köylerde" temalarında etkinlikler düzenlenecek.

2013'te Güneydoğu Anadolu ve 2014'te Karadeniz etapları ile 17 bin çocuğun geleceğine, sanatın tüm renklerini kullanarak

katkıda bulunan SineMASAL yoluna Doğu Anadolu bölgesi ile devam ediyor.

SineMASAL 2015 Doğu Anadolu etabı ekibinde gönüllü olarak yer almak ve ayrıntılı etkinlik takvimi için tıklayın.