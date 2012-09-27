Beyaz perdenin en çok kazandıran süper kahramanı kim?

Süpermen, Batman, Örümcek Adam, Iron Man ve daha nice süper kahramanın hasılat rekoları kıran filmlerinin seyirci sayısı ve ortalama bilet fiyarı baz alanarak hesaplandı. Batman- The Movie: 91.924.444.44 dolarla birinci olurlen onu Süperman serileri takip etti.

Kerim Gün'ün zaman.com.tr'de yer alan haberine göre; Amerika ve dünyanın en ünlü iki çizgi roman şirketi DC ve Marvel'in hangi süper kahramanın güçlü olduğuna dair süregelen tartışmaya bir de sinema cephesinden bakalım istedik. Gördük ki beyazperdedeki mücadele de en az çizgi romanlardaki kadar sert geçiyor.

Bu arada süper kahramanlar, sadece filmlerde dünyayı kötü adamlardan kurtarmıyor, aynı zamanda özgün senaryo sıkıntısı çeken Hollywood'un da kurtarıcılığına soyunmuşlar.

İnternet veri tabanı İMDB'nin 'box office'ine dayandırılarak hazırlanan verilerde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Gelin bu zorlu mücadeleye birlikte göz atalım ve en güçlü kimmiş birlikte görelim.

Bu büyük kapışmada Marvel sonradan dahil olmasına rağmen toplam 28 filmle 5 milyar 652 milyon 579 bin 190.25 dolarlık bir hasılat oluşturmuş. DC, süper kahramanlarının oynadığı 19 filmde 3 milyar 945 milyon 764 bin 332.33 dolar ile geride kalmış.

Ancak film başına hasılat göz önüne alındığında DC, 208 milyon 145 bin 490.65 dolarla Marvel'İ geride bıraktı. Marvel'in film başına oluşturduğu hasılat ise 201 milyon 877 bin 828.22 dolarda kaldı.

Bu arada verilen rakamların ABD'deki izlenme rakamlarına ve şu andaki ortalama bilet fiyatlarına göre hesaplandığını da özellikle belirtelim.

1. 1966 DC / Batman The Movie: 91.924.444.44 dolar

2. 1978 DC / Superman The Movie: 471.623.999.94 dolar

3. 1981 DC / Superman II 255.436.162.75 dolar

4. 1983 DC / Supeman III 137.900.878.83 dolar

5. 1984 DC / Supergirl 31.523.299 dolar

6. 1986 Marvel / Howard the Duck 34.281.551.97 dolar

7. 1987 DC / Superman IV 31.624.862.73

8. 1989 DC / Batman 464.099.897.13 dolar

9. 1992 DC / Batman Dönüyor 265.891.315.31 dolar

10. 1995 DC / Batman 276.655.274.83 dolar

11. 1997 DC / Batman ve Robin 153.200.196.11 dolar

12. 1997 DC / Steel 2.401.275.00 dolar

13. 1998 Marvel / Blade 98.398.717.77 dolar

14. 2000 Marvel / Xman 209.279.874.00

15. 2002 Marvel / Blade II 103.975.713.75 dolar

16. 2002 Marvel Spiderman 514.123.098.04 dolar

17. 2003 Marvel X Men II 267.640.405.95 dolar

18. 2003 Marvel Daredevil 127.680.055.15 dolar

19. 2003 Marvel / Hulk 164.510.362.21 dolar

20. 2004 DC / CatWoman 48.758.739.22 dolar

21. 2004 Marvel / Spiderman II 45.309.6912.92 dolar

22. 2004 Marvel / Blade Trinity 63.549.240.00 dolar

23. 2004 Marvel / The Punisher 41.005.085.45 dolar

24. 2005 DC / Batman Begins 240.886.226.31 dolar

25. 2005 Marvel / Fantastik Dörtlü 181.741.447.21 dolar

26. 2005 Marvel / Elektra 28.632.655.41 dolar

27. 2006 DC / Superman Returns 227.422.085.71 dolar

28. 2007 Marvel X Men the Last Stand 266.336.197.89 dolar

29. 2007 Marvel / Spiderman III 371.851.523.27 dolar

30. 2007 Marvel Halayet Sürücü 127.956.892.00 dolar

31. 2007 Marvel / Fantastik Dörtlü - Gümüş Sörfçü 145.766.299.20 dolar

32. 2008 DC / Batman - Kara Şovalye 567.532.891.93 dolar

33. 2008 Marvel / Iron Man II 28.822.431.58 dolar

34. 2008 Marvel / The Punisher - War Zone 8.512.802.89 dolar

35. 2008 Marvel / The Hulk - Incredible 143.141.067.34 dolar

36. 2009 DC / Watchmen 114.809.683.00 dolar

37. 2009 Marvel / X Men Wolverine 192.097.171.72 dolar

38. 2010 DC / Jonah Hex 11.073.453.51 dolar

39. 2010 Marvel / Iron Man II 328.264.547.00 dolar

40. 2011 Marvel / Hayalet Sürücü II 52.732.656.21 dolar

41. 2011 DC / Green Lantern 118.760.171.58 dolar

42. 2011 Marvel / Thor 184.382.611.00 dolar

43. 2011 Marvel / Captain America 179.925.462.96 dolar

44. 2011 Marvel / X Men First Class 149.119.220.36 dolar

45. 2012 DC / Batman Kara Şovalye'nin Yükselişi 443.227.456.00 dolar

46. 2012 Marvel / The Avengers 617.291.916.00 dolar

47. 2012 Marvel / Spiderman - The Amazing 261.471.268.00 dolar